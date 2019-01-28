Женские манекены Хельга и Зоар помогут в изучении радиации у Луны

Манекены двух женщин отправят в облет Луны на американском космическом корабле Орион (Orion), чтобы с их помощью измерить уровень радиации, сообщает European space agency.

Отмечается, что два женских манекена займут пассажирские места во время первой миссии Ориона вокруг Луны.

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По данным издания, манекены получили имена Хельга и Зоар. Они состоят из 38 кусочков пластмассы, которые имитируют плотность внутренних органов. Кроме того, они оснащены 5600 датчиками, которые будут измерять уровень радиации. Датчики установлены в наиболее чувствительных к излучению местах тела – легких, желудке, матке и костном мозге. Единственная разница между двумя манекенами состоит в том, что на Зоаре будет надет радиозащитный жилет, а Хельга полетит в незащищенном виде.

«Мы выбрали женские манекены, потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело более уязвимо для радиации», — сказал Томас Бергер, ведущий научный сотрудник Немецкого аэрокосмического центра.

Американский корабль Орион планируется запустить для облета Луны в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что на Луне впервые взошли семена хлопка, картофеля и рапса.