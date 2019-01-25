NDTV: Индия запустила спутник весом меньше табуретки

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Индия запустила первый в 2019 году спутник Kalamsat-V2, который был собран студентами за неделю и весит менее деревянной табуретки. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Уточняется, что вес спутника составляет 1,26 кг. Он представляет из себя куб с гранями всего около десяти см в длину. На его создание было потрачено примерно 120 тыс. рупий ($1,7 тыс.).

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Сообщается, что вместе со спутником-«табуреткой» в космос был доставлен 740-киллограммовый индийский военный спутник Microsat-R, предназначенный для фотосъемки с высокой точностью объектов на Земле.

Ранее сообщалось, что первые в истории растения на Луне погибли.