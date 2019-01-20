Источник назвал сроки запуска спутника «Арктика-М»
Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, спутник будет доставлен на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».
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Как отмечается, «Союз» с «Арктика-М» на борту будет запущен с космодрома Байконур в июне 2019 года.
В мае прошлого года СМИ рассказали о создании нового российского метеоспутника.