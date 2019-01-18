В Роскосмосе задумали создать «Государево око»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия госкорпорации предлагает создать проект «Государево око» для мониторинга российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рогозин подчеркнул, что считает его крайне перспективным.

«Мы 27 декабря после пуска с космодрома Восточный усилили группировку дистанционного зондирования Земли и предлагаем проект, который называется «Государево око», или сокращенно «Госоко», — сказал Рогозин.

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Глава госкорпорации также упомянул проект «Цифровая экономика», которой, по его мнению, не существовать без использования ресурсов Роскосмоса.

Ранее Рогозин прокомментировал расследование появления «дырки» в «Союзе».