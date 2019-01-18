Рогозин рассказал о расследовании появления «дырки» в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что расследование причин появления «дырки» в космическом корабле «Союз» еще не завершено, передает РИА «Новости».
«Я обычно не комментирую расследование, которое не завершено. Нет, [оно] не завершено», — сказал Рогозин.
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Отверстие в ошибке космического корабля обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха. Вечером того же дня трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Сначала на земле предположили, что причиной дыры стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что отверстие сверлили – на земле или в космосе.
Ранее сообщалось, что в обшивке «Союза» не обнаружили следов от сверла.