В университете США ввели курс «гибридной угрозы» России

Джорджтаунский университет США вводит курс для студентов под названием «российская гибридная война». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, студентам будут рассказывать о «российских троллях и ботах» и о «вмешательстве» в американские выборы.

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Как отмечается, обучающимся также расскажут о том, как Россия «нацелилась» на американское общество.

При этом лекции затронут «российскую доктрину и идеологию».

Ранее сообщалось, что в Чехии назвали Россию «угрозой» для ЕС.