«Радиоастрон» превысил срок работы более чем в два раза

Единственный российский космический телескоп «Радиоастрон», с которым ученые потеряли связь, превысил срок активной работы более чем в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гендиректора корпорации Роскосмос по науке Александра Блошенко.

«Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования в два с половиной раза», — сказал Блошенко.

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Он добавил, что следующий сеанс связи с телескопом планируется 13 января в 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что Роскосмос прокомментировал потерю связи с «Радиоастроном».