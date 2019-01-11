Ученые связали травлю в школах с голосованием за Трампа

Американские школьники в районах, проголосовавших за Дональда Трампа во время президентских выборов, чаще травят сверстников, чем в тех, которые предпочли Хиллари Клинтон, выяснили ученые из Виргинского университета. Исследование было опубликовано в журнале Educational Researcher.

Исследование проводилось в штате Виргиния. До 2016 года никакой разницы в поведении школьников в районах, поддерживающих демократов или республиканцев, не было. Однако анализ поведения 155 тыс. семи- и восьмиклассников из 132 школ показал заметную корреляцию между результатами выборов в районе и травлей среди подростков.

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Там, где число избирателей Трампа было выше на 10%, травли в школах стало больше на 8%, а оскорблений по расовому или этническому признаку — на 5%.

Ученые не перекладывают вину за происходящее непосредственно на Трампа, однако отмечают, что имеет место связь между заявлениями, которые делает публичное лицо, и агрессией школьников друг к другу. Они призывают родителей и учителей задуматься, какой пример они сами подают детям своими высказываниями относительно политических взглядов Трампа.