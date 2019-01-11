Ученые разгадали тайну статуй на острове Пасхи

Каменные статуи на острове Пасхи указывали жителям на источники питьевой воды, считают археологи из Бингемптонского университета в США. Свою версию они изложили в статье в журнале PLOS ONE.

Считается, что аборигены изготовили статуи из вулканических пород в 1250-1500 годах. Большинство из них расположено по периметру острова. Однако цель их создания до сих пор оставалась неясной. Предполагалось, что статуи имели ритуальное значение.

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Исследователи обратили внимание, что специалисты, посещавшие остров Пасхи, отмечали — пресной воды нередко не хватало. Сопоставив гидрологические данные об источниках пресной воды на острове с расположением статуй, они обнаружили, что их местонахождение практически совпадает.

Находясь на острове, сложно это заметить, особенно во время отлива, поясняют ученые. Однако статистическая обработка данных показала, что рядом со статуями действительно находятся источники пресной воды, а там, где статуй нет, нет и источников.

Авторы работы отмечают, что многие ученые предполагали взаимосвязь между расположением статуй и каких-либо ресурсов. Однако убедительно доказать это удалось впервые.