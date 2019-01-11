В NASA отреагировали на предложение по встрече главы агентства и Рогозина
Меган Пауэрс, пресс-секретарь главы NASA Джима Брайденстайна, заявила, что ее руководитель в ближайшее время не собирается посещать Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что NASA отменило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, где он должен был провести встречу с Брайденстайном. Позднее Рогозин предложил главе NASA посетить Россию.
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«В настоящее время [Брайденстайн] не планирует совершать поездки за границу», — заявила Пауэрс.
Она добавила, что его график поездок в данный момент находится на рассмотрении.