В NASA отреагировали на предложение по встрече главы агентства и Рогозина

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Меган Пауэрс, пресс-секретарь главы NASA Джима Брайденстайна, заявила, что ее руководитель в ближайшее время не собирается посещать Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что NASA отменило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, где он должен был провести встречу с Брайденстайном. Позднее Рогозин предложил главе NASA посетить Россию.

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«В настоящее время [Брайденстайн] не планирует совершать поездки за границу», — заявила Пауэрс.

Она добавила, что его график поездок в данный момент находится на рассмотрении.