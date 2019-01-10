Роскосмос объявил о поиске не болтливых водителей

Роскосмос объявил о поиске водителей для руководства госкорпорации. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, передает РИА «Новости».

Отмечается, что начальная цена контракта 95 млн 416 тыс. руб. Компания ищет водителей 15 Audi А8L и двух Toyota Camry, которые не будут распространять услышанное в автомобиле.

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«Культура обслуживания и уважительного отношения к пассажирам; иметь опрятный внешний вид; не разглашать сведения, касающиеся деятельности заказчика, ставшие известными в связи с оказанием услуг», — указано в требованиях к водителям.

Ранее сообщалось, что Россия развернет на Кубе станцию приема данных с разведывательных спутников.