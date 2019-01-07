Голодец прокомментировала возможные санкции Киева против археологов в Крыму

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что Москва не станет реагировать на планы Киева ввести санкции в отношении археологов в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, до начала раскопок «это было никому не нужно».

«То, что сейчас произошло в Крыму, то есть археологические исследователи сейчас обнаружили величайшее захоронение, и это уникальное событие для всего культурного мира, это гробница, которая находится недалеко от Керчи, и там работает большое количество специалистов со всей страны», — подчеркнула Голодец.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют ввести санкции против археологов, ведущих раскопки в Крыму.