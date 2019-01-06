Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США

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По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА «Новости».

«Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей», — сказал источник.

Ранее в Роскосмосе заявили, что не получали официального заявления об отмене визита Рогозина.