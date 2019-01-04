Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
Сверхтяжелую российскую ракету-носитель назвали «Енисеем». Об этом сообщает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в твиттере.
Как отмечается, ее первый полет состоится через девять лет.
«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс «Енисей»)», — написал Рогозин.
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Он подчеркнул, что разработчиками ракеты являются РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева — в части создания третьей ступени.
Ранее сообщалось, что Роскосмос оценил стоимость создания сверхтяжелой ракеты с облетом Луны.