Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом на окраине Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел вблизи с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на окраине Солнечной системы. Об этом сообщается в твиттере NASA.

Отмечается, что максимальное сближение зонда с астероидом произошло в 0.33 по восточному времени США (8.33 мск).

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«В миллиарде миль позади Плутона зонд New Horizons совершил наиболее отдаленное сближение, пролетев мимо покрытого льдом древнего камня в поясе Койпера», — говорится в сообщении.

Астероид 2014 MU69 был открыт с помощью орбитального телескопа «Хаббл», об открытии было объявлено в 2014 году.