Источник сообщил о переносе запуска космической обсерватории «Спектр-РГ»

Запуск российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ» с космодрома Байконур перенесен на конец апреля 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» был назначен на начало апреля 2019 года.

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Как отмечается, перенос запуска связан с тем, что доставка обсерватории на Байконур была отложена на март 2019 года.

Ранее сообщалось, что европейский рентгеновский телескоп eRosita, который должен быть запущен в космос в составе обсерватории «Спектр-РГ», доставили в Москву.