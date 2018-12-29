Ученые нашли причину переедания

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Немецкие исследователи провели эксперимент, результаты которого объясняют причину переедания у людей. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

Как отмечается, во время приема пищи человеческий мозг «вознаграждает» нас выбросом гормона дофамин, который отвечает за чувство удовлетворения. Это происходит дважды: во время пережевывания еды и после ее попадания в желудок.

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В ходе эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Одни получили молочный коктейль, другие — безвкусную смесь. Результаты показали, что у тех, кто пил молочный коктейль, первый выброс дофамина подавлял второй, и это приводило к увеличению промежутка между ними. Как следствие, чувство насыщения притуплялось.

Ранее нейрофизиологи показали, как депрессия меняет реакцию на стресс.