«Союз-2.1а» освятили перед запуском
Священник города Циолковский иерей Евгений Поляков рассказал, что ракету-носитель «Союз-2.1а» освятили перед запуском с космодрома «Восточный», передает РИА «Новости».
Сообщается, что запуск состоялся 27 декабря в 05.07 мск.
«Был молебен на благое дело накануне пуска», — сказал Поляков.
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Уточняется, что священник помолился вместе со специалистами, обслуживающими пусковые операции, благословил каждого окроплением святой крещенской воды, а также освятил ракету-носитель.
Ранее источник назвал назвал дату запуска «Союза» с Куру.