С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2»

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С космодрома Восточный в Амурской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию запуска ракеты.

Ракета стартовала в 5.07 мск.

«Союз-2.1а» доставит на орбиту российские спутники для дистанционного зондирования Земли, а также 28 малых спутников ЮАР, Японии, Испании, Германии и Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что ракету «Союз-2» установили на стартовой площадке Восточного.