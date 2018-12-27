С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2»
С космодрома Восточный в Амурской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию запуска ракеты.
Ракета стартовала в 5.07 мск.
«Союз-2.1а» доставит на орбиту российские спутники для дистанционного зондирования Земли, а также 28 малых спутников ЮАР, Японии, Испании, Германии и Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что ракету «Союз-2» установили на стартовой площадке Восточного.