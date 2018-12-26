Зонд New Horizons начал изучение астероида в 6,4 млрд км от Земли

Космический зонд США New Horizons приступил к выполнению своей программы по изучению астероида 2014 MU69. Об этом сообщает научный руководитель миссии Алан Стерн у себя в твиттере.

По его словам, он приближается к астероиду.

Отмечается, что центр управления миссией успешно получил сигнал с зонда.

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«Ребята, это оно! Облет начался! Вперед New Horizons!» — написал Стерн.

Ранее сообщалось, что OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды.