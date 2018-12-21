The Hill: вторая космическая гонка уже началась

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Исследование космоса жизненно важно для безопасности США, и потенциал, который есть в этой сфере, грозит началом второй космической гонки, пишет Кристофер Смитмайер из Университеташтата Пенсильвания в The Hill.

«Плохая новость для США заключается в том, что она [космическая гонка] уже началась. В этом и заключается проблема: Америка состязается против россиян и китайцев», — говорится в материале.

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Ученый отмечает, что Вашингтон позволяет Москве, в частности, обучать американских космонавтов, отправлять оборудование США в космос и даже иметь доступ к технологиям, которые могут иметь жизненно важное значение для будущей космической гонки. Сравнивая такие отношения с футбольными командами Смитмайер пишет, что эта система работает до тех пор, пока одной команде не требуется победить другую.

Из-за того, что США конкурируют с Россией и Китаем в космической гонке, они не могут полагаться на эти страны в вопросах транспортировки, отмечается в материале.

«Это опасная игра, так как россияне могут перекрыть нам доступ к космическим полетам в кратчайшие сроки», — говорится в материале.

С момента запуска в США программы «Спейс Шаттл» основным кораблем транспортировки космонавтов и оборудования до Международной космической станции являются российские ракеты «Союз». Так, NASA платит $81 млн за каждого доставленного астронавта на МКС, и эта стоимость только увеличивается.

В качестве альтернативы автор предупреждает, что США необходимо инвестировать в частный сектор. Кроме того, NASA необходимо строить свою космическую пусковую систему, чтобы обеспечить резервный транспорт на Международную космическую станцию, говорится в материале.