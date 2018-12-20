Источник назвал сроки изучения проб с дырявого «Союза»

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Источник в силовых структурах заявил, что изучение проб с космического корабля «Союз МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие, займет около трех суток. Об этом сообщает ТАСС.

«Изучение материалов такого класса занимает в среднем 72 часа», — сказал источник.

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Он добавил, что результаты исследований появятся к Новому году.

Ранее сообщалось, что спецборт доставил улики по «дырке» в «Союзе» в Москву. Отмечалось, что улики были доставлены на аэродром Чкаловский и переданы представителям органов следствия.