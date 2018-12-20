В США отложили запуск ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником

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Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки США перенесен на сутки, передает ТАСС со ссылкой на американскую компанию United Launch Alliance (ULA).

Как отмечается, запуск было решено отменить примерно за три минуты до назначенного времени, причина переноса старта не уточняется.

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По имеющимся данным, запуск ракеты-носителя переносили уже не один раз. Так, 8 декабря отсчет до старта был прерван за 7,5 секунды до старта.

Сообщается, что новую попытку планируется предпринять 20 декабря в 17.31 по времени Западного побережья США (21 декабря 04.31 по мск).

Ранее ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома в Куру.