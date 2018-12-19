Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома в Куру

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Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с французским оптико-электронной разведки CSO-1 на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает ТАСС.

Как отмечается, при запуске ракеты присутствовала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

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Подчеркивается, что на этом событии также присутствовали около ста российских специалистов.

Ранее сообщалось, что источник рассказал об итогах поисков дыры в обшивке космического корабля «Союз МС-09».