Рогозин пообещал рейсы на МКС быстрее, чем в Брюссель

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем твиттере пообещал, что космонавты спустя полтора года смогут добираться до МКС быстрее, чем из Москвы в Брюссель.

По его словам, это станет возможно при запуске грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме, который запланирован уже на март следующего года.

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«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-09» впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме.