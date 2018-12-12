Источник: NASA отказались исследовать причины появления дыры в «Союзе»
NASA отказалось участвовать в совместном с Россией расследовании появления «дырки» в пристыкованном к МКС кораблю «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что российская сторона была готова предоставить все имеющиеся материалы, в том числе фото и видео, а также материалы, полученные после выхода в открытый космос.
Реклама
«Активного участия международных партнеров, в первую очередь НАСА, в плане проведения расследования не предвидится, хотя мы их призывали к совместному расследованию», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09».