Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09»

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В Центре управления полетами проинформировали о возвращении на Международную космическую станцию (МКС) российских космонавтов, передает ТАСС.

Отмечается, что Олег Кононенко и Сергей Прокопьев с 19.31 мск занимались осмотром отверстия, расположенного в бытовом отсеке «Союза МС-09». На выполнение задачи им потребовалось 6,5 часов.

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«Космонавты успешно завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, закрыв выходной люк», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что россияне вскрывают обшивку «Союза МС-09» в открытом космосе.