Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09»
В Центре управления полетами проинформировали о возвращении на Международную космическую станцию (МКС) российских космонавтов, передает ТАСС.
Отмечается, что Олег Кононенко и Сергей Прокопьев с 19.31 мск занимались осмотром отверстия, расположенного в бытовом отсеке «Союза МС-09». На выполнение задачи им потребовалось 6,5 часов.
Реклама
«Космонавты успешно завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, закрыв выходной люк», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что россияне вскрывают обшивку «Союза МС-09» в открытом космосе.