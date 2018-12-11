OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/201/12082201/arrival-bennu-full-rotation-pic905-895x505-66381.jpg">

Космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на астероиде Бенну. Об этом сообщается на сайте NASA.

По данным NASA, OSIRIS-REx выявил наличие на астероиде гидроксилов, или водных остатков.

Как отмечается, специалисты считают, что гидроксилы имеются на астероиде Бенну повсюду.

Реклама

По мнению экспертов, это может означать, что в прошлом вода присутствовала на крупном астрономическом объекте, от которого откололся астероид.

Ранее сообщалось, что зонд OSIRIS-REx прибыл к астероиду Бенну.