OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды
Космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на астероиде Бенну. Об этом сообщается на сайте NASA.
По данным NASA, OSIRIS-REx выявил наличие на астероиде гидроксилов, или водных остатков.
Как отмечается, специалисты считают, что гидроксилы имеются на астероиде Бенну повсюду.
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По мнению экспертов, это может означать, что в прошлом вода присутствовала на крупном астрономическом объекте, от которого откололся астероид.
Ранее сообщалось, что зонд OSIRIS-REx прибыл к астероиду Бенну.