Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы

Второй раз в истории человечества рукотворный аппарат покинул пределы Солнечной системы, выйдя в межзведное пространство. В настоящее время аппарат NASA Voyager 2 покинул границы гелиосферы – «пузыря», в котором существуют заряженные частицы и магнитные поля, создаваемые Солнцем.

Как сообщает NASA, это событие члены миссии обсудят на проходящей сегодня встрече Американского геофизического союза. Основываясь на данных с разных приборов зонда, ученые пришли к выводу, что аппарат пересек внешнюю границу гелиосферы 5 ноября. Эта область, называемая гелиопаузой, находится там, где разреженный солнечный ветер встречается с холодной, плотной межзвездной средой. Близнец аппарата, Voyager 1, пересек эту границу в 2012 году, оба аппарата были запущены в 1977 году

В настоящее время Voyager 2 находится в 18 млрд километров от Земли, и операторы с Земли до сих пор способны поддерживать с ним связь. Однако сигналы до него доходят с опозданием на 16,5 часов.