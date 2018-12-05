Редких кроличьих бандикутов выпустили в дикую природу в Австралии

Редких кроличьих бандикутов, или сумчатых барсуков, которые когда-то исчезли в австралийском штате Новый южный Уэльс, вновь выпустили в дикую природу. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Кроличьи бандикуты имеют длинные уши как у кролика. В последний раз они были замечены в штате в 1912 году. Они исчезли в густонаселенном штате Австралии до начала Первой мировой войны после появления хищников, включая кошек и лис.

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Зоологами было выведено 30 особей в неволе, которые потом были выпущены в большой вольер на открытом пространстве недалеко от города Нарраби к северу от Сиднея. Однако без забора, защищающего их от хищников, они могут не выжить.

Ученые считают это событие большой победой над исчезновением вида, поскольку кроличьи бандикуты считаются вымирающими грызунами.

Ранее сообщалось, что пятнистые сумчатые куницы родились в дикой природе впервые за полвека.