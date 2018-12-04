Письмо Эйнштейна о религии ушло с молотка

Письмо Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду о вопросах религии было продано на аукционе за $2,8 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дома Christie's.

Первоначальная цена документа составляла $1–1,5 млн. Документ представляет собой ответ ученого на книгу Гуткинда «Выбор жизни: библейский призыв к восстанию». В пресс-службе отметили, что в письме наиболее полно излагаются религиозные и философские воззрения Эйнштейна.

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В своем письме Эйнштейн, в частности, назвал Библию «собранием почитаемых, но все же достаточно примитивных людей».

«Никакое толкование, сколь бы изощренным оно ни было, не может (для меня) изменить что-либо в этом», — говорится в документе.

Ранее сообщалось об обнаружении письма Эйнштейна, в котором он предрек ужасы нацизма.