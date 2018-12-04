В Роскосмосе объяснили «хищения средств» неправильной отчетностью
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что финансовые нарушения в работе государственной корпорации, о которых ранее сообщала Счетная палата, связаны не с хищениями, а неправильно оформленной документацией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так представитель госкорпорации отреагировал на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.
По словам Устименко, Счетная палата ссылалась на итоги проверки 2004-2014 годов, в которой содержатся недостоверные сведения из-за неправильно оформленной бумажной отчетности.
«Что касается проверки Генеральной прокуратуры, то она также касалась прошлого периода — до прихода нынешней администрации Роскосмоса», — добавил Устименко.
Он также заверил, что представители Роскосмоса «оперативно наводят порядок» в корпорации.