В Роскосмосе объяснили «хищения средств» неправильной отчетностью

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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что финансовые нарушения в работе государственной корпорации, о которых ранее сообщала Счетная палата, связаны не с хищениями, а неправильно оформленной документацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так представитель госкорпорации отреагировал на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

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По словам Устименко, Счетная палата ссылалась на итоги проверки 2004-2014 годов, в которой содержатся недостоверные сведения из-за неправильно оформленной бумажной отчетности.

«Что касается проверки Генеральной прокуратуры, то она также касалась прошлого периода — до прихода нынешней администрации Роскосмоса», — добавил Устименко.

Он также заверил, что представители Роскосмоса «оперативно наводят порядок» в корпорации.