Экипаж «Союза» перешел на МКС

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Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией перешел на борт Международной космической станции (МКС), передает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

Уточняется, что «Союз МС-11» в 20.33 мск причалил к российскому модулю «Поиск» на МКС, в 22.38 мск экипаж открыл люки и перешел на станцию.

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«Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо», — рассказали в ЦУП.

На борту находятся астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада), космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко (Россия) и астронавт НАСА Энн МакКлейн (США). Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

Старт «Союза» 3 декабря стал первым пилотируемым пуском после аварии 11 октября.

Ранее сообщалось, когда экипаж аварийного «Союза» снова отправится на МКС.