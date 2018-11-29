Уволился руководитель главного финансового института «Роскосмоса»
Представители госкорпорации Роскосмос сообщили о том, что генеральный директор главного научного института корпорации — «Организации «Агат» — Дмитрий Хомаза уволился по собственному желанию, передает РИА «Новости».
«Дмитрий Витальевич уволился», — сообщили представители Роскосмоса.
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Отмечается, что он подал в отставку в начале ноября. Исполняющим обязанности директор предприятия был назначен Борис Питаленко.
Ранее в Генпрокуратуре назвали число возбужденных против Роскосмоса уголовных дел.