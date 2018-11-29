В РАН рассказали о планах запуска российской миссии к Солнцу

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Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов рассказал, что в 2026 году планируется запустить российский космический аппарат «Интергелиозонд», который будет изучать активность Солнца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Институт работал над двумя другими проектами для исследования солнечной активности — «Полярно-эклиптический патруль» и «Интергелиос». Два проекта были объединены Федеральной космической программой.

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«Проект «Интергелиозонд» планируется к запуску в 2026 году <...> Будут изучаться солнечные активные явления и связанные с ними эффекты, солнечная корона и солнечный ветер, полярные области Солнца и гелиосфера», — рассказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что зонд Parker Sloar Probe, запущенный NASA, прислал свой первый снимок.