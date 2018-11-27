Трамп похвалился посадкой на Марс

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удачную посадку американского научного зонда InSight на поверхность Марса. «Сегодня мы только что сели на Марс – вы слыхали об этом? – спросил Трамп ликующую толпу. – В NASA вовсю отмечают. Мы пробудили NASA и это хорошее дело».

Выступая на митинге в поддержку сенатора-республиканца Синди Хайд-Смит в городе Тьюпело (США, шт. Миссисипи), глава государства похвалил NASA за успешную посадку зонда стоимостью $850 млн, хоть и не упомянул его названия. Об этом сообщает Space.com, напоминая, что решение об отправке миссии было принято еше во времена администрации Барака Обамы.

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В своем выступлении Трамп похвалил частников, пытающихся запускать собственные ракеты. «Дерзайте, стройте ракеты, какие хотите – это же здорово, не правда ли? Только удостоверьтесь, что на них нарисован американский флаг», — сказал Трамп.

Аппарат InSight, призванный с помощью бурения исследовать внутреннее строение Марса, совершил мягкую посадку на поверхность планеты накануне в 23 Мск. Ранее главе NASA с поздравлениями позвонил вице-президент США Майк Пенс.