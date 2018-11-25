Ученые: женщины испытывают оргазм в два раза реже мужчин

Женщины испытывают оргазм почти в два раза реже, чем мужчины, установили специалисты из Университета Торонто. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sexual Medicine.

Несмотря на то, что в последние десятилетия у женщин в развитых странах гораздо больше сексуальной свободы, чем когда-либо, испытать удовольствие в постели доводится далеко не каждой. Исследователи опросили 1683 гетеросексуальные пары, в которых мужчина и женщина должны были сообщить, как часто они испытывают оргазм и как часто, по их мнению, его испытывает вторая половина.

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Оказалось, что регулярно испытывают оргазм 87% мужчин. Среди женщин же оргазм испытывали лишь 49%. При этом мужчины, отвечая на вопрос об оргазмах партнерш, ошибались в 43% случаев. Женщины же — лишь в 14%.

Авторы работы предполагают, что женщины могли симулировать оргазм, чтобы не разочаровывать партнера в его сексуальных талантах. Или же мужчины вообще плохо понимали, как выглядит женский оргазм из-за того, как он изображается в порно. Также они рекомендуют парам не стесняться обсуждать свои ощущения и сексуальные предпочтения.