Рогозин поставил задачу проверить высадку американцев на Луну
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поставил задачу проверить, действительно ли США совершили высадку на Луну в 1969 году, передает РИА «Новости».
«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были», — сказал Рогозин.
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Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не способна сегодня реализовать лунную программу.
«Они говорят, что были, мы проверим», — добавил он.
Глава «Роскосмоса» также сказал, что рассчитывает на сотрудничество США в освоении Луны.
Ранее сообщалось, что Рогозин не стал беспокоиться из-за старого оборудования на «Роскосмосе».