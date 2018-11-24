Рогозин поставил задачу проверить высадку американцев на Луну

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поставил задачу проверить, действительно ли США совершили высадку на Луну в 1969 году, передает РИА «Новости».

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были», — сказал Рогозин.

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Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не способна сегодня реализовать лунную программу.

«Они говорят, что были, мы проверим», — добавил он.

Глава «Роскосмоса» также сказал, что рассчитывает на сотрудничество США в освоении Луны.

Ранее сообщалось, что Рогозин не стал беспокоиться из-за старого оборудования на «Роскосмосе».