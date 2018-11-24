Ученые рассказали о вреде кофе для беременных

Ирландские ученые выяснили, что кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

По данным исследователей, за каждые лишние сто миллиграммов кофеина, употребленного ежедневно, вес плода становился меньше на 72 грамма.

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Как отмечается, употребление кофеина также оказывает влияние на рост новорожденного.

Ранее ученые заявили, что курение при беременности ведет к ожирению у детей.