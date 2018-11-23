Ученые раскрыли секрет сексуального успеха мужчин

Австралийские исследователи из Квинслендского технологического университета выяснили, какие черты характера мужчин повышают шансы на их сексуальный успех у женщин. Результаты они опубликовали в статье в журнале Personality and Individual Differences.

Исследователи проанализировали данные опросов 2988 гетеросексуальных мужчин и 1480 гетеросексуальных женщин. Оказалось, что сексуально успешный мужчина — это приятный, легкий на подъем, эмоционально стабильный и очень добросовестный человек. Кроме того, у мужчин-экстравертов было больше детей.

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Для женщин расклад оказался иным — их сексуальные успехи определялись экстраверсией, а у тех, кого мужчины считали милыми, было больше детей.

Полученные данные свидетельствуют о том, что определенные комбинации качеств дают мужчинам конкурентные преимущества при поиске партнеров, отмечают исследователи. А это, в свою очередь, позволяет оставить больше потомства.