Рогозин рассказал, кто обвинил астронавтов НАСА в появлении дыр в «Союзе»
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация никогда не предъявляла обвинений НАСА в том, что их астронавт на борту Международной космической станции (МКС) просверлил дыру в пилотируемом корабле «Союз МС-09», передает ТАСС.
По его словам, эта информация появилась в результате интерпретации отдельных заявлений, сделанных представителями Роскосмоса.
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«Мы никогда не обвиняли американцев в этом. Это была нечистоплотная интерпретация отдельных заявлений и публикации в средствах массовой информации. Я эти домыслы категорически отвергаю, такого быть не может», — сказал Рогозин.
Ранее сообщалось, что Рогозин во время визита в США сможет посмотреть на космический корабль Илона Маска.