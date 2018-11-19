Рогозин объявил дату запуска «Союза» к МКС

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о запуске пилотируемого корабля «Союз МС-11» к Международной космической станции (МКС) 3 декабря 2018 года, передает РИА «Новости».

«Вчера нами были принято на государственной комиссии одобрить выход на пуск пилотируемого корабля «Союз МС» на третье декабря этого года», — сказал Рогозин.

Ранее Рогозин рассказал, что НАСА провело собственное независимое расследование аварии российского космического корабля «Союз-ФГ», в результате которого подтвердило выводы российской комиссии о причинах крушения.