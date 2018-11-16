Ученые утвердили новый мировой эталон килограмма
Во Франции на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам утвердили новый мировой эталон килограмма. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, теперь в качестве эталонного килограмма будет использоваться универсальная формула, которая основана на принципах квантовой физики.
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Как отмечается, это решение было принято в рамках перехода к обновленной Международной системе единиц (SI).
Ранее сообщалось, что эталон килограмма «отправят на пенсию».