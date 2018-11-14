Ученые: теплой зимой происходит больше преступлений

Теплой зимой происходит больше преступлений, чем холодной, выяснили специалисты Колорадского университета в Боулдере. Исследование было опубликовано в журнале GeoHealth.

Исследователи изучили данные о 16 тыс. городов США за 1979-2016 годы. Как оказалось, если зима выдавалась теплой, то преступлений происходило больше, чем в холодные зимы. Температура летом на количество преступлений не влияла. Причем чем более суровые зимы были характерны для региона, тем сильнее возрастало число преступлений в теплые зимы.

Реклама

Чтобы правонарушение произошло, необходимо минимум три условия: мотивированный преступник, подходящая цель и отсутствие полицейского, который мог бы пресечь нарушение закона, поясняют исследователи. Теплые зимы, по-видимому, способствуют совпадению этих факторов, считают они.

Связь между температурой и количеством преступлений обнаруживалась и до этого. Ранее выдвигалась гипотеза, что температура окружающей среды способна влиять на поведение и уровни агрессии, однако данное исследование предполагает, что дело скорее в том, как температура влияет на повседневную активность.