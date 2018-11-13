Миниатюрную Терракотовую армию нашли рядом с могилой императорского сына

В Китае найдены фигурки пехотинцев (22-31 см в высоту), колесниц, кавалеристов, военных музыкантов, а также модели в виде сторожевых башен, сообщает Live Science.

Археологи уже окрестили необычную коллекцию миниатюрной версией Терракотовой армии – более 8000 полноразмерных глиняных статуй воинов и лошадей, которые окружали гробницу древнекитайского императора Цинь Шихуанди. Основываясь на дизайне обнаруженных артефактов, исследователи приблизительно оценивают возраст ямы, в которой сделана находка, в 2100 лет.

Кавалеристы, колесницы и сторожевые вышки высотой 140 см расположены в южной части ямы. В центре выстроены около 300 солдат, а в северной части – модель театрального павильона с музыкантами. По мнению ученых, форма и масштаб ямы указывают на то, что она, вероятно, сопровождала неизвестное пока большое захоронение. Было высказано предположение, что армию могли создать для принца Лю Хуна, который был сыном императора У-ди (правил в 141-87 годах до н. э.).