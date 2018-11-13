Источник рассказал о бюро для разработки сверхтяжелой ракеты в Роскосмосе
По словам источника в ракетно-космической области, руководство «Роскосмоса» сформировало конструкторское бюро, сотрудники которого займутся созданием сверхтяжелой ракеты, передает РИА «Новости».
«Для создания ракеты сформировано отдельное конструкторское бюро», — сказал источник.
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В ответ на соответствующий запрос в Роскосмос ответили, что «ведутся работы по кооперации всех предприятий отрасли для реализации проекта сверхтяжелой ракеты».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил использовать «сталинские методы» при конструировании и испытании новой ракетной техники.