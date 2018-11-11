Рогозин заявил о прекращении эксплуатации разбившейся ракеты «Союз-ФГ»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем твиттере заявил о прекращении эксплуатации ракеты «Союз-ФГ», пуск которой к МКС ранее закончился аварией.

«В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 г. «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — написал Рогозин.

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Он также отметил, что на Байконуре продолжат использовать ракеты «Союз-2» различных модификаций, включая пилотируемый вариант с кораблем «Союз МС».

Ранее Рогозин предложил использовать «сталинские методы» при конструировании и испытании новой ракетной техники.