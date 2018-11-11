Япония доставила на Землю капсулу с результатами экспериментов МКС

Японский беспилотный грузовой космический корабль «Конотори-7» доставил на Землю капсулу с результатами экспериментов, которые проводились на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в капсуле содержатся образцы белковых кристаллов, полученные во время экспериментов на МКС.

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Как отмечается, образцы будут отправлены в научный центр аэрокосмического агентства Японии.

Ранее сообщалось, что Япония произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находился космический грузовик «Конотори-7».