В Египте обнаружили редкую коллекцию мумифицированных кошек

Археологи из Египта обнаружили редкую коллекцию мумифицированных кошек в гробнице времен Пятой династии фараонов (около 2,5-2,35 тыс. лет до н.э.), передает Reuters.

По данным агентства, среди находок десятки кошачьих мумий, позолоченные статуи кошек, а также бронзовую статую древнеегипетской богини кошек Бастет.

Сообщается, что в гробнице также было обнаружено множество мумифицированных жуков-скарабеев, которых египтяне использовали как амулеты.

Артефакты были обнаружены в семи гробницах, найденных в последние полгода на окраине комплекса пирамиды фараона Усеркафа в древнем некрополе Саккара, к югу от Каира.

