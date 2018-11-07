Ракета «Союз-СТ» успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель «Союз-СТ» с метеорологическим спутником MetOp-С на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, запуск состоялся в 9.47 по местному времени (3.47 мск).

Как отмечается, спутники MetOp используются для прогнозирования погоды на срок от 12 часов до 10 дней.

Ранее сообщалось, что на космодроме Куру проверили датчики ракеты «Союз-СТ». Как отмечалось, по результатам проверки проблем выявлено не было.